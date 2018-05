Bennett is in Giro de snelste op autocircuit van Imola na kletsnatte en spectaculaire finale

Sam Bennett heeft de twaalfde etappe in de Giro d’Italia gewonnen: de Ier van Bora-Hansgrohe won voor Boy van Poppel de sprint van een fors uitgedund peloton op het befaamde autocircuit van Imola. Na een vlakke (en saaie) aanloop zorgde het barslechte weer met regen en wind alsnog voor spektakel in de finale, waar een colletje van vierde categorie ook nog voor de nodige averij zorgde. Specialist Tim Wellens probeerde het nog met een solo maar werd gegrepen op 10 kilometer van de streep. De roze trui van Simon Yates kwam nooit in gevaar.

De twaalfde etappe loodste de karavaan vanuit het historisch centrum van Osimo weer een eind noordwaarts, met finish op het Ferrari-circuit van Imola. Alweer een tocht van 214 kilometer. Grotendeels vlak tot in de finale, met op twaalf kilometer van de streep de beklimming naar Tre Monti. Ruim vier kilometer klauteren met een genadig gemiddelde van 3% en een korte piek van 10%. Een potentiële struikelsteen voor de sprinters, die deze rit sowieso hadden aangekruist.

Lang duurde het niet vooraleer de klassieke avonturiers op pad gingen. Al na drie kilometer gingen Marco Frapporti (Andoni), Mirco Maestri en Manuel Senni (Bardiani) en het duo Jacopo Mosca-Eugert Zhupa (Willier Triestina) aan de haal. Vier Italianen en een Albanees, allemaal lid van een Italiaanse continentale formatie. Na 10 km reden ze al 4’04” voor het peloton uit. Dat werd 4’15”” (km 20) maar dat vonden de ploegen van de sprinters genoeg. Terwijl het eerste koersuur werd gerond met 43,4 km op de teller, naderde de groep tot op drie minuten (km 50). Daarmee kon het peloton vrede nemen, zodat de wedstrijd rustig verder kabbelde.

Lotto en Quickstep openen finale

De tenoren maakten zich bij het naderen van de finale uiteindelijk meer zorgen in de natgeregende wegen dan in de mannen voorin, die ze voortdurend binnen bereik hielden zonder de behoefte te voelen om die voortijdig terug te roepen. Met nog goed dertig kilometer voor de boeg, en de enige hindernis van de dag stilaan in het vizier, zorgden Lotto-Fix All en Quick Step voor een fikse versnelling in de hoofdmacht, die prompt in twee stukken scheurde. Onder meer wittetruidrager Carapaz, puntenleider Viviani en Pozzovivo, de nummer vier van het klassement, lieten zich verrassen. De mannen van Bora – met de snelle Bennett - gingen prompt mee op kop sleuren in een poging om hen definitief uit te tellen. Plots was het koers.

Regen, dus daar is Tim Wellens

Het verschil tussen beide groepen liep onder een neerplenzende regen op tot 50”, terwijl de heibel de doodsteek betekende voor de koplopers, die op 21 km van de streep werden ingerekend. Even verder slaagden ook Carapaz en co erin om terug aansluiting te vinden bij de spits van het gebeuren. Viviani bleef echter achter. Voor Tim Wellens het sein om te demarreren. Bij de passage aan de streep, met nog 13 km te gaan, reed de Limburger 14’’ voor het fel uitgedunde peloton uit.

Wellens kon dat kloofje handhaven tot aan de voet van de ultieme klim van Tre Monti maar werd op tien kilometer van het einde alsnog gegrepen onder impuls van Tom Van Asbroeck, hard werkend voor snelle man Modolo.

Bennett voorbij alles en iedereen

Er volgen nog vruchteloze pogingen van Henao, Dennis en Carapza. Een demarrage van Ulissi, kort voor de top, leverde meer op. Hij werd bijgehaald door de Colombiaan Betancur. Het duo verwierf een kleine voorsprong en werd bijgehaald door Mohoric. Terwijl Ulissi loste kwam ook het peloton fel opzetten: 3’’ onder de rode driehoek.

Terwijl ze mekaar even beloerden werden ze op tweehonderd meter van het spandoek voorbij geknald door de Ier Sam Bennett, die vlot won voor Van Poppel en meteen ook in de running kwam als rivaal van Viviani voor de puntentrui. Baptiste Planckaert werd nog vierde, Jürgen Roelandts vijfde.

'You want power? Have some of this!' ??@Sammmy_Be absolutely flies to victory in Imola to take stage 12! ??#Giro101 pic.twitter.com/l2F8cSziR3 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 17 mei 2018

Uitslag:

1. Sam Bennett (Ier/BOH) de 214 km in 4u49:34 (gem. 44,34 km/u)

2. Danny van Poppel (Ned/TLJ) op 0:00

3. Niccolo Bonifazio (Ita/TBM) 0:00

4. Baptiste Planckaert (Bel/TKA) 0:00

5. Jurgen Roelandts (Bel/BMC) 0:00

6. Michael Morkov (Den/QST) 0:00

7. Manuel Belletti (Ita/ANS) 0:00

8. Clément Venturini (Fra/ALM) 0:00

9. Florian Sénéchal (Fra/QST) 0:00

10. Enrico Battaglin (Ita/TLJ) 0:00

Stand:

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 2135,2 km in 51u57:55 (gem. 41,09 km/u)

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 0:47

3. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 01:04

4. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 01:18

5. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 01:56

6. George Bennett (NZe/TLJ) 02:09

7. Rohan Dennis (Aus/BMC) 02:36

8. Pello Bilbao (Spa/AST) 02:54

9. Patrick Konrad (Oos/BOH) 02:55

10. Fabio Aru (Ita/UAD) 03:10