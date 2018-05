Hip maar ook vies: de plastic schoenen van Kanye en co

Rapper slash ontwerper Kanye West pakte er al mee uit en ook luxelabels Off/White en Chanel hebben er in de collectie: plastic schoenen. Ze zijn hip maar wee als je tenen beginnen te zweten, want dan krijg je aangedampte exemplaren. En neen, gezond is dat niet.

Kanye West introduceerde zijn tubular boot al in zijn vierde Yeezy-collectie in 2016. Voor een dikke 846 euro kreeg je weinig schoen, wel veel plastic waardoor je onderbeen en voet helemaal zichtbaar waren. Fan van het eerste uur Kim Kardashian werd er meermaals mee op straat gespot. Bij Off-White hebben ze in de nieuwste collectie pumps met bandjes en een soort plastic folie erover waar Rihanna fan van is. Kostprijs: 995 euro. Zelfs het Franse modehuis Chanel toonde plastic schoenen op de catwalk, onder meer aan de voeten van topmodel Kaia Gerber. Hollywoodster Kirsten Stewart toonde eerder deze week een paar uit de lijn in Cannes.

Foto: ISOPIX

Maar hoe strak de ontwerpen er ook uitzien, je kan er niet omheen dat je benen en tenen ontzettend beginnen te zweten. En plastic ademt nu eenmaal niet, met aangedampte schoenen als resultaat. Dat het er niet uitziet, bewees de Britse blogger Lars Byrresen Petersen eerder met een foto van bezwete voeten, gevangen in een plastic laars.

Zo vies kunnen de schoenen er dus uitzien als je ze te lang draagt... Foto: Instagram

Al dat gezweet is niet alleen visueel onaantrekkelijk, het is ook ongezond. Dat mocht Vogue-redactrice Chioma Nnadi al eens aan den lijve ondervinden. Een paar jaar geleden, tijdens een hete New Yorkse zomer, hulde ze zich in transparante schoenen met een open teen. “Ik heb nog altijd littekens”, zegt ze. De volledig gesloten exemplaren lijken haar nog erger en dat bewijst een foto van Kim Kardashian. In nieuwe, volledig transparante pumps, ontworpen door haar wederhelft, lijkt het dat de bloedtoevoer op bepaalde plaatsen is onderbroken omdat haar voeten zo verwrongen zitten.

De geknelde voeten van Kim Kardashian Foto: Instagram

Voetspecialist Rock Positano, verbonden aan het Joe DiMaggio Sports Medicine Center in New York, is niet te spreken over de trend. “Door voeten (zonder sokken) in schoenen te schuiven, plastic of niet, creëer je een gunstig milieu voor bacteriën en schimmels. Het is vochtig, donker en er is warmte mee gemoeid”, zegt hij. “Daarbij komt dat veel mensen een allergische reactie kunnen krijgen door het plastic. Het materiaal is ook heel hard, waardoor de flexibiliteit van de voeten wordt belemmerd. Voeten hebben de neiging te zwellen door de dag heen, zeker als het warm is. Plastic groeit niet mee met de voet, leder kan dat tot op zekere hoogte wel." Positano omschrijft het wringen van een voet in een plastic schoen met mensen die kost wat kost tien liter water in een emmer willen gieten die er maar vijf aankan. Is de zool ook gemaakt uit plastic? Dan is het allemaal nog erger, want in dat geval kunnen de schoenen geen schokken dempen met eventuele gewrichtspijnen tot gevolg. Toch transparante schoenen dragen om jezelf even Assepoester te wanen? Draag ze dan enkel tijdens een fotoshoot of heel korte uitstapjes - en combineer bij voorkeur met een kleurrijke sok eronder.