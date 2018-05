Hind Ben Abdelkader derde Belgische speelster in WNBA

De 22-jarige Hind Ben Abdelkader is na Ann Wauters en Emma Meesseman de derde Belgische speelster die in de WNBA zal uitkomen. De Brusselse point guard zit bij de selectie van 12 speelsters van de Indiana Fever.

Ben Abdelkader verdedigde afgelopen seizoen de kleuren van het Turkse Hatay Belediye. Eerder was ze bij Waregem, Namen (2011-2012), Sint-Katelijne-Waver (2012-2014), het Spaanse Cadi (2014-2015), het Franse Nice (2015-2016) en het Poolse Wisla Krakau (2016-2017) aan de slag.

Ann Wauters en Emma Meesseman gingen Ben Abdelkader voor in de WNBA. Wauters speelde voor Cleveland Rockers (2000-2002), New York Liberty (2004, 2007), San Antonio Silverstars (2008-2009), Seattle Storm (2012) en Los Angeles Sparks (2016), Meesseman voor Washington Mystics (2013-2017).

Afgelopen seizoen slaagde Indiana Fever er niet in zich voor de play-offs te plaatsen. Na 9 zeges en 25 nederlagen eindigde de club afgetekend op de zesde en laatste plaats in de Eastern Conference. In 2012 won Indiana de WNBA, in 2009 en 2015 was de club uit Indianapolis runner-up.