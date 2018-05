Whitney Houston werd als kind seksueel misbruikt

Whitney Houston en haar broers werden in hun jeugd misbruikt door een tante. Dat blijkt uit een nieuwe documentaire over de overleden zangeres.

De onthulling over het misbruik wordt in de documentaire, Whitney, gedaan door Mary Jones. Zij was jarenlang assistente van Houston, die in 2012 op 48-jarige leeftijd overleed. Whitney Houston zelf had Mary Jones in vertrouwen genomen en haar verteld over het misbruik. Ook heel wat andere mensen hadden off the record al aan documentairemaker Kevin Macdonald gezegd dat Houston op dat vlak een traumatische jeugd had gehad.

Het zou Dee Dee Warwick geweest zijn die Whitney en haar broers seksueel zou hebben misbruikt. Dee Dee Warwick is de zus van de beroemde Amerikaanse zangeres Dionne Warwick, en nicht van de moeder van Whitney.

Tijdens de opnames van de documentaire had Macdonald al een vermoeden gekregen dat er iets tijdens de jeugd van Whitney moet gebeurd zijn. Nadien bevestigden meerdere mensen zijn vermoeden. Ook Gary Garland, de halfbroer van Whitney, zegt in de documentaire dat hij ‘door een vrouwelijk familielid’ seksueel werd misbruikt, van zijn zevende tot zijn negende. Hij noemt daarbij echter geen namen en heeft het daarbij ook niet over Whitney zelf.

Volgens een ander familielid heeft het misbruik ertoe geleid dat Houston haar eigen geaardheid in vraag begon te stellen en dat ze “snel trouwde en zich ging settelen om te benadrukken dat ze heteroseksueel was en te verbergen dat ze biseksueel was.”

Première in Cannes

De documentaire ging woensdag in première op het filmfestival van Cannes. Voor de film daar vertoond werd, werden Cissy Houston (de moeder van Whitney) en Dionne Warwick op de hoogte gebracht van de beschuldigingen van het misbruik. “We willen niet dat Dionne lijdt onder de daden van haar familie. Negatieve gevoelens over haar zijn fout: ze had er niets mee te maken en wist er niets van”, zegt documentairemaker Macdonald daarover.

Dee Dee Warwick overleed in 2008. Ze was een van de eerste openlijk lesbische vrouwen in de muziekindustrie.

De documentaire Whitney van Kevin Macdougal is vanaf 6 juli te zien in de zalen.

Vorig jaar kwam er al een documentaire uit over Whitney Houston: Can I Be Me