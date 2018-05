Wetenschapper tikt UCI op de vingers: “Motoren mogen ook niet pal naast of achter wielrenners rijden”

Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de KU Leuven en TU Eindhoven, uit kritiek op de Internationale Wielerunie UCI omdat die weigert motorrijders te verbieden om tijdens wedstrijden pal naast of achter een wielrenner te rijden. Momenteel mag een motor niet net voor een wielrenner rijden, maar volgens Blocken is het wetenschappelijk afdoend bewezen dat er ook ongewenste effecten optreden als ze naast of achter wielrenners rijden.