Vrouw die Achelaar met zoutzuur overgoot, vrijgesproken van moord

Hamont-Achel -

Berlinah Wallace, de 48-jarige vrouw die haar ex en Achelaar Mark Van Dongen met zoutzuur overgoot, is vrijgesproken van moord. Dat heeft de jury in Bristol vandaag beslist. Ze is wel schuldig bevonden aan het gooien van zoutzuur met intentie. De politie van Bristol gaf na afloop van het proces het dossier vrij. Daarin zaten enkele foto’s die de gruwel verduidelijken.