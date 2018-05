Houthalen-Helchteren - Voor de Hasseltse correctionele rechtbank zijn donderdag twee Houthalenaren verschenen voor het plegen van inbraken in tuinhuisjes in Houthalen-Oost. De feiten dateren van augustus 2016.

Er was toen sprake van een ware inbrakenplaag in tuinhuisjes. Liefst 38 slachtoffers kregen dieven over de vloer. Het parket kon via sporenonderzoek er een tiental linken aan een Houthalenaar die zijn ...