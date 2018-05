FIA scherpt regels over spiegels op halo aan na controverse Ferrari in Barcelona

De controversiële spiegels op de halo bij de Ferrari-wagens afgelopen weekend tijdens de Grote Prijs Formule 1 in Spanje zijn niet langer toegelaten. Dat heeft de Internationale Autosportfederatie (FIA) donderdag bekendgemaakt.

De manier waarop de spiegels waren aangebracht op de halo, een soort cockpitbeschermingssysteem, van de Ferrari-bolides kan niet op de goedkeuring rekenen van de FIA. Teams mogen nog steeds spiegels bevestigen aan de halo, maar de regels daaromtrent zijn aangescherpt. Zo mogen de spiegels slechts een “bijkomstig of miniem” aerodynamisch effect hebben. Volgens de FIA was dat niet het geval bij de Ferrari’s.

“De FIA verwacht volledige naleving van deze technische richtlijn tegen de volgende race”, zo klinkt het. De volgende GP is die van 27 mei in Monaco. “De FIA erkent dat de regels over spiegels die nu in voege zijn niet perfect zijn.” Een voorstel met een completer reglement ter zake volgt in de nabije toekomst, aldus de FIA.

Voor Ferrari eindigde Sebastian Vettel zondag in Barcelona op de vierde plaats, Kimi Räikkönen moest opgeven na 25 ronden. De zege ging naar Lewis Hamilton (Mercedes).