Handig: deze kleur schoenen kun je met alles combineren

Twijfel jij soms over je schoenenkeuze? Een paar dat bij je hele garderobe past is dan geen overbodige luxe. De kleur schoenen die je met alles kan combineren? Goud!

Sportieve sneakers

Als er één paar onmisbaar is in je schoenenkast, dan zijn het wel sneakers! Onder een jurkje of jeans, goudkleurige sneakers passen letter onder al je items. Tip: vooral instapsneakers verschenen dit seizoen geregeld op de catwalk.

Trendy muiltjes en loafers

Muiltjes en loafers zijn dé trendschoenen van het moment. Romantisch met een jurkje of classy chic onder een chino, muiltjes en loafers combineer je moeiteloos. Op zoek naar het meest veelzijdige paar? Kies dan voor goud!

Frisse sandaaltjes

De temperaturen schieten de hoogte in, tijd om je zomerschoenen boven te halen. Frisse sandaaltjes zijn een perfect match voor een gezellig terrasje, een dagje shoppen of een citytrip. Slechts in één paar sandalen investeren? Kies dan voor manusje-van-alles: goud!