Ontwerper Tom Ford is boos op Amal Clooney

De mensenrechtenadvocate Amal Clooney, vrouw van George, heeft zich de woede van de Amerikaanse topontwerper Tom Ford op de hals gehaald. Dat heeft alles te maken met de jurk die ze droeg op het Met Gala, begin mei.

Tom Ford had speciaal voor Amal Clooney een jurk met rood kleurverloop en pailletten ontworpen waarmee de mensenrechtenadvocate zou kunnen schitteren als presentatrice op hét mode-evenement van het jaar. Maar mevrouw Clooney koos net voor ze de rode loper op ging voor een andere creatie, meer bepaald een gebloemde broek-rok ensemble van de Britse designer Richard Quinn.

Dat stemde Ford niet gelukkig. De ontwerper heeft dan maar aan Clooney gevraagd om de jurk door te geven aan een andere ster. Zo kon zijn creatie alsnog in de schijnwerpers staan op de rode loper. Maar Clooney hield de jurk zelf en trok ze aan op de afterparty van het evenement in het Metropolitan Museum of Art in New York.

Amal Clooney hier op de afterparty in de creatie van Tom Ford, en in het gezelschap van haar man en bevriend koppel Cindy Crawford en Rande Gerber.

Volgens Page Six, het showbizz katern van The New York Post, is ook de Amerikaanse Vogue misnoegd omdat het blad verantwoordelijk is voor de kledingkeuzes die de sterren maken om aan te komen op het gala. Medewerkers zouden Clooney naar verluidt vriendelijk verzocht hebben om zich aan het oorspronkelijke plan te houden, tevergeefs.