Eeuwig jong met Martine Prenen: “Eet gezond, ontspan, beweeg. En begin aan seks, zelfs al heb je even geen zin”

Vijftig worden het begin van het einde, met rimpels, grijze haren en een saai leven? Niet als het aan Martine Prenen ligt: in haar nieuwe boek ‘Forever Young’ wil de gezondheidscoach iedereen leren om jong, veerkrachtig en energiek te blijven. “Ik wil niet met een belerend vingertje wijzen, maar je levensstijl bepaalt wel mee hoe je veroudert.”

Ze is blij, zegt Martine Prenen wanneer we haar aan de lijn hebben. Ze heeft net gehoord dat haar nieuwe boek, haar zesde al, vrijdag op vijf in de top tien van de verkoopcijfers zal binnenkomen. Het lijkt er dus op dat ‘Forever Young - Veertig is het nieuwe vijftig’ dezelfde weg op gaat als ‘Menopower’, waarmee Prenen de menopauze uit het hoekje ‘hormonen en opvliegers’ haalde en er een levensstijl van maakte. Het werd vorig jaar op enkele weken tijd 15.000 keer verkocht werd en is ondertussen aan zijn zevende druk toe.

Waarin verschilt ‘Forever Young’ van je vorige boek ‘Menopower’?

“Met ‘Menopower’ richtte ik me op vrouwen ouder dan 35 die in de hormonale roetsjbaan terechtgekomen zijn, of die zich daarop willen voorbereiden. Het was ook bedoeld voor hun partners, zodat ze beter zouden begrijpen wat er met hun vrouw gebeurde. Het nieuwe boek, ‘Forever Young’ is een gezondheidsgids voor mannen én vrouwen van alle leeftijden, maar ik merk dat de meeste vragen toch vanaf veertig komen. Ben ik wel goed bezig? Ben ik gezond? Zou ik niet meer moeten sporten? Ik heb in 2012 al ‘Live, love and laugh’ geschreven, mijn thesis toen ik afstudeerde als gezondheidscoach. De uitgeverij wilde het herdrukken, maar ondertussen zijn er zoveel nieuwe inzichten in wat voeding en beweging met je kunnen doen, dat ik het boek opnieuw geschreven heb. Dat is ‘Forever Young’ geworden.”

Wat is er nu zo anders dan zes jaar geleden?

“Toen waren vetten nog ‘slecht’, ondertussen weten we dat goede vetten noodzakelijk zijn voor je gezondheid. Vroeger dachten we dat onze cholesterol zo laag mogelijk moest zijn, nu blijkt uit verschillende onderzoeken dat dit niet zo is. Maar er zijn ook basisprincipes waar ik nooit van ben afgeweken, zoals geraffineerde voeding vermijden en veel water drinken. Ik ben geen arts, wel een coach, en ik wil niet met een belerend vingertje wijzen. Maar ik zie het wel als mijn taak om erop te wijzen dat een gezonde levensstijl noodzakelijk is om jong, veerkrachtig en energiek te worden en te blijven.”

Je legt de nadruk op ontspanning, gezond leven en gezonde voeding. Weten we ondertussen niet al hoe belangrijk dat is?

“Zeker, maar we leven er nog niet altijd naar. Ik weet ook dat sporten belangrijk is, maar ik ben een luie doos. Ik ga dus geen twee uur in de fitness zitten, maar ik heb een work-out van zeven minuten die ik drie dagen in de week doe en die mij strak houdt. Mijn boek toont dat het echt niet moeilijk is en niet veel tijd in beslag neemt om kleine dingen in je leven te veranderen. Maak eens een wandeling voor je gaat slapen, koop een bepaald product met geraffineerde suikers niet meer. Het zijn kleine dingen, maar als je ze drie weken volhoudt, worden ze een gewoonte. Zo is heel mijn boek een verzameling tips en trucjes die je makkelijk kan inpassen in je leven, iedereen haalt er uit wat hij wil. Ik zou liefst hebben dat mensen het naast hun bed of op het toilet zouden leggen en er af en toe even in zouden lezen ter ontspanning, en er telkens een paar tips uit halen.”

Ontspannen betekent voor jou ook: even weg van alle schermen. Een ziekte van onze tijd?

“Absoluut. Ik ben ook schuldig, ik zit op Facebook, op Instagram, ik check mijn mails. Het is van onze tijd, je kan je kinderen ook bijna niet meer verbieden om een gsm te hebben, je wil ze ook kunnen ‘vinden’. Maar het kan geen kwaad om af en toe de stekker uit te trekken: het is wetenschappelijk bewezen dat al die schermen onze hormoonhuishouding overhoop halen, zeker onze slaaphormonen. En een goede nachtrust is essentieel om er goed uit te zien, om je goed te voelen, om weerstand op te bouwen.”

Een bed dient niet alleen om in te slapen. Je geeft een opvallend advies over seks: begin eraan, zelfs als je geen zin hebt.

“Vrouwen zijn diesels hè? Seks is een geweldige manier om te ontladen, te ontgiften (want je zweet), om dichter bij je partner te komen. Daarom zeg ik: zelfs als die goesting er niet is, moet, te veel gedoe op het werk, noem maar op: begin er toch aan, de zin komt vaak wat langzamer op gang. Nadien zal je zeggen: “waarom doen we dat niet vaker?” Geef het even tijd en die zin komt wel. We hebben allemaal een druk leven, maar probeer genoeg te slapen, af en toe te ontspannen, en tijd te maken voor elkaar. “

‘Forever young’ is voor sommigen een doel qua uiterlijk. Je bent niet tegen cosmetische hulp, schrijf je.

“Voor mij gaat het niet om à la Hollywoodte proberen er 25 te blijven uitzien. Natuurlijk slijt ons lijf! Mijn boodschap is dat het dat optimaler kan doen als je er zorg voor draagt, met een combinatie van gezonde voeding, beweging en ontspanning. Je kan naar de dermatoloog gaan voor fillers of spuitjes, je kan zelfs naar de plastisch chirurg gaan. Maar de essentie is onze binnenkant: als het daar niet goed zit, zal je dat altijd zien. Maar wanneer iemand goed in zijn vel zit maar zich toch stoort aan die neus of aan die wallen, wie ben ik dan om te zeggen dat je daar niets aan mag laten doen? Ik ben alleen niet voor extremen: dat is niet ‘forever young’, dat is ‘forever plastic’.

Tenslotte: als we één tip uit je boek elke dag zouden moeten toepassen, welke zou dat zijn?

“Sta drie keer per dag drie minuten bewust stil bij je ademhaling. Doe je ogen dicht of staar in de verte en focus alleen op je ademhaling. ’s Ochtends, ’s middags en ’s avonds. Dan ben je eigenlijk al heel meditatief bezig. Mensen associëren meditatie vaak met lange gewaden en teenslippers en warrige haren, maar het is dé manier voor de moderne mens om zich te wapenen tegen stress.”

‘Forever Young’ van Martine Prenen is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 29.99 euro. Meer info op www.borgerhoff-lamberigts.be