Freddy Davis ondergaat metamorfose met nieuwe single

Zepperen

Sint-Truiden - Als voorbode van zijn full cd die in juni zal verschijnen, dropte Freddy Davis nu alvast zijn zomersingle en videoclip.

‘Zomerliefde aan het strand’ is de titel van de nieuwe single van Freddy Davis. Een kanjer van een zomerse, vrolijke meezinger die wat afwijkt van het genre van zijn vorige opnames, die telkens voorzien waren van een tekst die een pakkend verhaal vertelde. En niet alleen qua genre en muziekstijl is er een trendbreuk met het verleden. Freddy zelf onderging een echte metamorfose. In een tijdspanne van enkele maanden verloor hij maar liefst 53 kg.

Van het liedje werd ook een leuke clip gemaakt die binnen enkele dagen dagelijks te zien zal zijn op Ment TV. Dit keer werden de beelden voor de clip aan het strand van De Panne gedraaid. Met zijn nieuwe imago en opgewekte, eigentijdse muziekstijl kijkt Freddy de toekomst hoopvol tegemoet. De laatste twee jaar is hij niet weg te slaan in hitparade, radio en tv en heeft hij ondertussen Vlaanderen doorkruist als graag geziene gast bij allerlei feestevenementen.

In juni verschijnt het nieuwe album met in totaal maar liefst 21 nummers. Zijn nieuwe single werd uitgebracht bij D&V en is beschikbaar voor download bij alle belangrijke internetportals.