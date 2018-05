Diamantroof Brussels Airport: 37 miljoen euro aan diamanten gestolen, maar 18 verdachten zijn vrijgesproken

Brussel - De Brusselse correctionele rechtbank heeft 18 verdachten van de diamantroof op Brussels Airport vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Het parket Halle-Vilvoorde had celstraffen van 1 tot 8 jaar gevorderd tegen de verdachten, maar volgens de rechtbank zijn de elementen die het openbaar ministerie aanvoert onvoldoende om de verdachten schuldig te verklaren. Voor één verdachte, Marc Bertoldi, is er nog geen uitspraak. Zijn aandeel wordt afgesplitst en op een latere datum behandeld.

De overval op Brussels Airport vond op 18 februari plaats en werd gepleegd door minstens acht gewapende en gemaskerde mannen. Die drongen het luchthaventerrein binnen en reden tot aan een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss, waar een waardetransport van Brink’s stond. De overvallers haalden 121 colli’s met voornamelijk diamanten ter waarde van 37 miljoen euro uit het vliegtuig en gingen er vervolgens vandoor.

Het onderzoek, dat eerst in handen was van het Brusselse parket en nadien van het parket Halle-Vilvoorde, leidde met hulp van Franse, Luxemburgse, Zwitserse en Marokkaanse collega’s op 7 mei 2013 tot de aanhouding van Fransman Marc Bertoldi in het Franse Metz. Een dag later werden in België zeven verdachten aangehouden. Bertoldi werd op 4 juli 2013 aan België uitgeleverd en bekende dat hij de buit van de overval had helpen verkopen, maar de speurders verdachten hem er ook van te hebben deelgenomen aan de overval zelf.

Begin juli 2013 werd nog een negende man aangehouden die zou hebben deelgenomen aan de overval en begin oktober 2013 kliste het gerecht een man uit Vilvoorde bij wie de overvallers voor en na de roof de nacht zouden hebben doorgebracht, en die hun wagens zou verborgen hebben. Eind december 2013 vloog nog een elfde verdachte achter de tralies omdat ook hij een van de uitvoerders van de overval zou zijn en in mei 2014 werd in Marokko nog een verdachte van de diamantroof opgepakt. Ten slotte werd begin april 2015 nog een man onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor de overval zelf, en een vrouw in verdenking gesteld voor heling. Al die verdachten kwamen in de maanden nadien weliswaar vrij onder voorwaarden.

Onvoldoende bewijs

Het parket Halle-Vilvoorde vervolgde uiteindelijk 19 verdachten. Voor de personen die rechtstreeks betrokken zouden geweest zijn bij de overval en de voorbereiding ervan eiste het parket 5 tot 8 jaar cel. Voor zij die een aandeel zouden gehad hebben in de heling van de buit, vroeg het parket celstraffen van 1 jaar tot 3 jaar, en voor een vrouw die een beperkte rol had gespeeld, enkel een opschorting.

De rechtbank oordeelde echter dat de elementen die het parket had aangevoerd onvoldoende waren om de verdachten te veroordelen en sprak 18 personen vrij. Voor één verdachte, Fransman Marc Bertoldi, werd er nog geen uitspraak gedaan. De man zit in Frankrijk in de cel voor andere feiten en zijn aandeel werd dan ook afgesplitst en zal op een latere datum behandeld worden.

Intussen werden op 27 november 2015 in Zwitserland twee personen veroordeeld die ook, zij het van ver, betrokken waren bij de overval. Het gaat enerzijds om een 61-jarige makelaar die in een kelder diamanten ter waarde van 6,6 miljoen euro had verborgen die afkomstig waren van de roof. De makelaar had die gekregen van Marc Bertoldi, die hij tijdens een verblijf in Marokko had leren kennen, en die hem gevraagd had kopers te vinden voor de diamanten. Hij werd schuldig geacht aan heling en witwaspraktijken en kreeg twee jaar cel met uitstel.

De tweede verdachte was een advocaat uit Genève die een boete met opschorting kreeg wegens poging tot belemmering van het onderzoek. De makelaar had enkele uren voor zijn arrestatie een ontmoeting met de advocaat, vertelde hem over de diamanten, hun afkomst en de bergplaats, en vroeg hem sleutels van die bergplaats bij te houden zodat de politie ze niet zou vinden.

Twee andere mensen werden door de rechtbank in Genève dan weer vrijgesproken. Het ging om twee mensen die elk één diamant hadden gekocht maar volgens de rechtbank wisten zij niet waar de diamanten vandaan kwamen.