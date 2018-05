50én Maaseik maakt klimaatwandeling in de Tösch en Langeren

Maaseik - Twintig leden van 50én Maaseik kwamen zopas bij elkaar voor een klimaatwandeling door het natuurgebied Tösch en Langeren, dichtbij het Kasteel van Würfeld.

Theo Haex, een enthousiaste gids van het Provinciaal Natuurcentrum, gaf tijdens de wandeling uitleg over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo leerden de wandelaars dat trekvogels te maken krijgen met een 'time-missing': door de verschuiving van de seizoenen komen ze te laat terug, met alle gevolgen van dien voor hun voedselvoorraad ter plekke. Ook de vragen of er nu meer teken zijn dan vroeger en hoe het kom dat we nu een andere variatie van paddenstoelen zien kwamen aan bod. Daarnast gaf de gids nog een woordje uitleg over wat je kan doen aan de huidige ecologische voetafdruk van de mens. Dat alles riep weer vele vragen op van de deelnemers, waar de gids maar al te graag op inging. Daardoor konden de wandelaars pas een halfuurtje later dan voorzien genieten van de welverdiende koffie en vlaai.

Wilt u weten wie we zijn, kijk dan bij www.fedos.be/clubs/50enm of ontvang onze ledenbrief of bel 0472/691.715 of 0498/409.575 of 0476/311.644 of mail 50enm@hotmail.com