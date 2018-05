Engelse bondscoach moet zijn WK-selectie verdedigen voor treffen met Rode Duivels: "Dit is geen gok"

De Engelse bondscoach Gareth Southgate gelooft dat zijn selectie goed kan presteren op het komende WK in Rusland, ondanks het gebrek aan ervaring een een gemiddelde leeftijd van net onder 26 jaar. “Ik beschouw dit niet als een gok”, zo verklaarde hij daags na het bekendmaken van zijn 23 namen voor Rusland.

De selectie telt met Gary Cahill slechts één speler die meer dan 40 caps achter zijn naam heeft. Maar dat betekent niet dat de Engelsen minder ambitieus zijn en het WK als een stap in een leerproces beschouwen. “Wanneer je te maken hebt met Engeland kan je nooit een toernooi afschrijven”, verklaarde Southgate op een persconferentie. “Dat zou onaanvaardbaar zijn. Maar we weten dat teams die toernooien winnen meer ervaring hebben. Kijk maar naar Duitsland en Spanje de voorbije jaren.”

“We geloven in deze groep. We weten dat er weinig ervaring is, maar ze kunnen nu al voor heel wat opwinding zorgen, en nog meer in de toekomst. Ik wil hen geen beperkingen opleggen. Ze zijn jong en hongerig en willen ervoor gaan”, vervolgde de Engelse selectieheer, die betreurt dat er maar weinig Engelsen in de Premier League spelen.

Southgate zei verder dat hij zijn kapitein zal aanduiden na de bijeenkomst op zondag, daags na de finale van de FA Cup tussen Chelsea en Manchester United. Harry Kane (Tottenham) en Jordan Henderson (Liverpool), die pas zal aansluiten na de Champions League-finale van 26 mei, lijken in poleposition te liggen voor de aanvoerdersband.

Joe Hart, die voor Engeland drie grote toernooien speelde, behoort niet tot de selectie. Jordan Pickford, Jack Butland en Nick Pope zijn de doelmannen van dienst, samen goed voor amper negen caps. “Het is nooit leuk om iemand slecht nieuws mee te delen. De voorbije jaren speelde Joe een belangrijke rol, maar uiteindelijk moest ik kijken naar de prestaties de voorbije 18 maanden bij de clubs”, besloot Southgate, die zeker niet uitsluit dat Hart na het WK opnieuw opgeroepen wordt.

Op het WK nemen de Engelsen het op tegen de Rode Duivels. Op 28 juni staan beide teams tegenover elkaar in Kaliningrad.