Supercross Zolder: Donnelly Lambrichts op podium voor PMC Cycling

Halveweg

Zonhoven - Tijdens het weekend van 12 en 13 mei vond de supercross in Zolder plaats. Voor velen een uitdaging om eens te zien wat ze kunnen presteren op zo’n supercrosswedstrijd. Rijders vanaf 11 jaar kregen de kans om zich te meten tussen de anderen. Toch ging er niet al te veel rijders hierop in. Ook van PMC Cycling waren er maar weinig geïnteresseerden. Alleen Donnelly Lambrichts ging zijn mannetje staan tussen het grote geweld.

Donnelly Lambrichts was de enige van de rijders van PMC Cycling die het in Zolder probeerde tijdens de supercross. Hij kende het parcours als geen ander. Toch was het uitkijken hoe de wedstrijd zou verlopen. Al voor de start zei Donnelly dat hij de wedstrijd zag als een goede training, maar al snel bleek dat er meer mogelijk was. De trainingen verliepen super en voor de start van de reeksen had hij er een goed gevoel bij.

De eerste reeks verliep niet zoals hij verwacht had. Donnelly maakte een minder goede start door een te groot tandwiel dat hij voor deze wedstrijd opliggen had. Maar hij vocht terug. Hij kwam in het wiel van zijn tegenstanders binnen. In zijn tweede reeks probeerde hij het beter te doen. Opnieuw lukte zijn start niet zoals hij het zelf wilde. Maar hij bleef niet bij de pakken zitten en knokte terug. Met al twaalf punten op de teller zou het moeilijk worden om de finale te halen.

Maar in zijn derde reeks zat het hem mee: door de pech van anderen kon hij zich naar voren rijden en zo kon hij zich alsnog kwalificeren voor de finale in de supercross van Zolder. Hij behaalde een zesde plaats in de finale en mocht voor de eerste keer dit seizoen het podium op.

Op zondag kon hij opnieuw strijden voor een plekje in de finale, maar het lukte hem dit keer niet om door te stoten naar de finale. Toch mag hij tevreden zijn over zijn wedstrijd van zondag. Hij haalde in de eerste en de tweede reeks een vierde plaats. Dat gaf hem een mooie uitgangspositie voor de finale, maar in de derde reeks kwam hij als vijfde over de finish. Helaas voor Donnelly kwam hij net met één puntje te veel aan en mocht hij samen met Seppe Hermans niet door naar de finale.

Donnelly kan in elk geval tevreden terugkijken op zijn deelname aan de Supercross in Zolder. Hij weet dat hij goede actiemomenten kan inbouwen in zijn rijden, maar dat hij nog moet werken aan zijn start. En dan zit er voor de volgende wedstrijden meer in.

Volgende week (19-20 mei 2018) zullen een aantal rijders van PMC Cycling hun kunnen tonen tijdens de Europese Ronde in Blegny.