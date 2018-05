Yellow Tigers kloppen Dominicaanse Republiek in Women’s Nations League

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 13) hebben donderdag in het Chinese Ningbo hun derde wedstrijd op de Women’s Nations League met 3-2 gewonnen van de Dominicaanse Republiek (FIVB 9). De setstanden waren 25-16, 18-25, 25-18, 19-25 en 15-7.

Het team van coach Gert Vande Broek opende dinsdag met een 3-0 zege tegen Zuid-Korea (FIVB 10): 25-18, 25-22 en 25-21. Een dag later volgde een 0-3 nederlaag (25-14, 25-20 en 25-13) tegen China, olympisch kampioen en nummer één van de wereld.

Volgende week gaat de competitie voor de Yellow Tigers verder met drie wedstrijden in het Japanse Toyota, tegen achtereenvolgens Nederland (FIVB 8, 22 mei), Japan (FIVB 6, 23 mei) en de Verenigde Staten (FIVB 2, 24 mei). Daarna trekken de Yellow Tigers naar het Servische Kraljevo voor duels met Turkije (FIVB 12, 29 mei), Servië (FIVB 3, 30 mei) en Rusland (FIVB 5, 31 mei). Vervolgens stappen de volleyvrouwen op het vliegtuig richting het Poolse Bydgoszcz om er te spelen tegen Duitsland (FIVB 13, 5 juni), Argentinië (FIVB 11, 6 juni) en Polen (FIVB 22, 7 juni). De laatste etappe gaat door in het Italiaanse Eboli. Daar nemen de Belgen het op tegen Brazilië (FIVB 4, 12 juni), Italië (FIVB 7, 13 juni) en Thailand (FIVB 16, 14 juni).

De Women’s Nations League volley wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en vervangt de World Grand Prix. Er nemen zestien landen aan deel. De finaleronde met zes wordt in het Chinese Nanjing gespeeld. Gastland China is al zeker van deelname. België is net als de Dominicaanse Republiek, Argentinië en Polen een Challengerteam. Het team dat het het minst goed doet van deze vier, speelt een play-off tegen de winnaar van de Challenger Cup om een ticket voor de volgende editie van de Nations League. De overige landen in de Nations League kunnen niet zakken.