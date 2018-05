Fietsers komen zeer goed weg wanneer trein plots op hen afstormt in spoorwegtunnel

Twee fietsers uit Brazilië zijn onlangs op het nippertje ontsnapt aan de dood. Jedson Gil Miranda besloot aanvankelijk om samen met zijn vriend Felipe Vieira door een spoorwegtunnel te rijden. Dat werd hen echter bijna fataal. Op ee bepaald ogenblik stormde een trein recht op hen af en hadden ze maar enkele seconden om te vluchten.

De beelden kwamen enkele dagen geleden op het Facebook-profiel van Miranda terecht. Volgens de man ging het om een impulsieve beslissing. “Ik maak deze video met grote schaamte openbaar”, schreef hij bij de beelden. “We weten dat we in de fout zijn gegaan en ons gedrag roekeloos was. We hebben veel geluk gehad.”

Het incident was dan ook zeer nipt. Op het moment dat ze de aanstormende trein in de gaten kregen, waren ze al even door de tunnel aan het fietsen. Gelukkig konden ze met hun alerte reactie nog op tijd ontsnappen, al moest Miranda in volle paniek zijn fiets achterlaten in de tunnel.

Schade opmeten

Ondanks dat de situatie een stevige indruk naliet, besloten de fietsers toch om zich ook nadien nog even in de tunnel te begeven, al was het maar om de schade aan zijn fiets op te meten. Of ze door het incident verwondingen hebben opgelopen, is niet geweten.

Intussen regent het geschokte reacties op sociale media. Door de videobeelden openbaar te maken, wil Miranda ook andere fietsers waarschuwen om nooit hetzelfde te doen. “Laat ons de politie te vriend houden”, stelde hij nog. Intussen heeft hij ook foto’s geplaatst op Facebook waarbij hij naar allerlei borden wijst die waarschuwen voor de gevaren van spoorlopen.