Tegenstander Rode Duivels start voorbereiding voor WK

Tunesië, tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase, is woensdag aan haar voorbereiding op het WK voetbal van volgende maand in Rusland (14 juni-15 juli) begonnen. De Tunesiërs werkten hun eerste training af in het olympisch stadion van El Menzah, in het noorden van hoofdstad Tunis.

Met doelmannen Farouk Ben Mustapha en Moez Hassan en veldspelers Mohamed Amine Ben Amor, Ferjani Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Ahmed Akaichi, Ahmed Khalil, Mohamed Belarbi, Bilel Mohsni, Ali Maaloul en Yassine Meriah stonden elf spelers anderhalf uur op het terrein.

Doelman Aymen Mathlouthi hield het bij een korte ochtendtraining. In de namiddag kreeg hij rust voor de oefensessie van donderdag. Dan zullen ook Sabeur Khelifa en Ghaylène Chaalali de groep vervoegen. Moez Ben Cherifia, Khalil Chammam en Anice Badri (ex-Moeskroen) sluiten vrijdag aan. Zondag vertrekken de Adelaars van Carthago op stage naar het Zwitserse Verbier.

Bondscoach Nabil Maaloul riep 29 spelers op voor die stage, die eindigt op 25 mei. Daarbij geen Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) of Larry Azouni (Kortrijk). Dylan Bronn (AA Gent) is wel van de partij. Op 28 mei volgt een vriendschappelijke interland in Braga tegen Portugal. Vervolgens volgen nog oefenpartijen in Genève tegen Turkije (1 juni) en in Krasnodar tegen Spanje (9 juni).

Op het WK openen de Tunesiërs met een partij tegen Engeland (18 juni). Nadien volgt de wedstrijd tegen de Rode Duivels (23 juni) om de groepsfase af te sluiten tegen Panama (28 juni).