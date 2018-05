Club Brugge is kampioen, wat staat er dan nog op het spel op slotspeeldag?

Club Brugge mag de landstitel dan al op zak hebben, de strijd om de overige Europese plaatsen gaat zondag onverminderd door op de tiende en laatste speeldag van Play-off 1. Standard en Anderlecht strijden voor de tweede plaats, AA Gent en Racing Genk om de vierde stek. In Play-off 2 wordt enkel nog om de eer gespeeld. Zulte Waregem en Lokeren zijn al zeker van groepswinst.

Strijd om plaats twee

In het gevecht om plaats twee staat Standard er het best voor. De Luikenaars tellen voor de slotspeeldag 42 punten, twee meer dan concurrent Anderlecht. Voor hun laatste duel trekken de Rouches naar Charleroi voor een altijd vurige Waalse derby, Anderlecht ontvangt in eigen huis Racing Genk.

Standard heeft - vanwege het afgetrokken halve punt bij de start van de play-offs - voldoende aan een punt op Mambour om zekerheid te verwerven over titel van vicekampioen. Paars-wit moet hopen op een uitschuiver van de Luikse rivaal om het nog begeerde ticket voor de voorrondes van de Champions League te kunnen binnenrijven.

Strijd om plaats vier

Ook voor de vierde plaats, het laatste rechtstreekse Europese ticket, is het nog spannend. AA Gent staat momenteel vierde, met 36 punten. Genk telt als vijfde één puntje minder. Bij een gelijke stand na tien speeldagen heeft Gent het voordeel, vanwege een beter puntensaldo na de reguliere competitie. De Buffalo’s trekken zondag naar het feestende Club Brugge, dat na de landstitel deze week ook nog de prijzen van Profvoetballer van het Jaar (Hans Vanaken) en Ebbenhouten Schoen (Anthony Limbombe) binnenhaalde.

Racing Genk moet op bezoek in het Constant Vanden Stock-stadion, waar de thuisploeg nog alles uit de kast moet halen om tweede te kunnen worden. Nummer zes Charleroi kan enkel nog vijfde worden. De Carolo’s moeten dan hopen op een nederlaag van Genk bij Anderlecht en zelf de punten thuishouden tegen Standard. De nummer vijf in de rangschikking speelt een testwedstrijd tegen de winnaar van Play-off 2 (Zulte Waregem of Lokeren) voor het laatste Europese bewijs.

De stand in Play-off 1:

1.Club Brugge 46

2.Standard 42

3.Anderlecht 40

4.AA Gent 36

5.Genk 35

6.Charleroi 33

Strijd om de eer in Play-off 2

In Play-off 2 staat er komend weekend niets meer op het spel. In groep A moet poulewinnaar Zulte Waregem vrijdag niet eens meer spelen na het faillissement van Lierse. Moeskroen en Waasland-Beveren ontvangen respectievelijk OH Leuven en Kortrijk voor een eindeseizoenswedstrijd. In groep B is Lokeren al zeker van winst. De Waaslanders trekken voor een slotduel naar Sint-Truiden, terwijl Beerschot Wilrijk en Oostende gastheer spelen voor Eupen en Antwerp.