Limburgse toppolitici unaniem: geld van LRM moet in Limburg blijven

Hasselt / Sint-Lambrechts-Herk / Wimmertingen / Kermt / Spalbeek / Kuringen / Stokrooie / Stevoort - Alle Limburgse toppolitici zijn unaniem, ook die van de N-VA. Er mag niet geraakt worden aan het geld van de LRM, dat van Limburg is en in Limburg moet blijven. We moeten aan één zeel trekken, klinkt het. “De LRM is de motor achter investeringen in onze provincie”, aldus Steven Vandeput.

Gisteren kondigde topman Stijn Bijnens aan dat hij de LRM - de Limburgse Investeringsmaatschappij - verlaat, om CEO te worden van Cegeka. Bijnens heeft Limburg een nieuw economisch gezicht gegeven. Maar het werk is niet af èn we moeten alert blijven, is te horen.