Model Chrissy Teigen bevallen van tweede kindje

Het Amerikaanse model Chrissy Teigen (32) is voor de tweede keer mama geworden. Zij en haar echtgenoot John Legend mogen hun zoontje eindelijk in de armen sluiten. Dat laat ze weten via sociale media.

“Iemand is er”, schreef ze donderdagochtend kort op Twitter. De icoontjes ernaast - enkele papflesjes - maakten duidelijk dat ze met deze update de geboorte van haar tweede kindje aankondigde. Wanneer de baby precies ter wereld kwam en hoe hij heet, is momenteel nog niet duidelijk.

Somebody’s herrrrrrre! ???????? — christine teigen (@chrissyteigen) 17 mei 2018

Het is wel zeker dat het koppel er een zoontje bij heeft. Het model maakte al in januari bekend dat ze een jongen verwachtte. En zelfs ervoor wees alles erop dat het een zoon zou worden. In een eerder interview praatte Teigen immers openlijk over haar zwangerschappen via in-vitrofertilisatie. “De eerste IVF-poging is mislukt, uit de tweede poging is onze dochter Luna (2) voortgekomen”, zei ze aan InStyle. Ze voegde eraan toe dat er nog één embryo overbleef en dat ze bij inplanting vermoedelijk zwanger zou zijn van een jongetje.

Vorige week liet Teigen via de sociale media al weten dat ze zwanger zijn beu was. De baby komt dus net op tijd voor de mama. Het ziet er wel naar uit dat de brunette nog een keertje zwanger wil zijn. In maart liet ze zich ontvallen dat er in het gezin van haar dromen drie kindjes rondlopen.