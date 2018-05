Het is Laurel en al wie Yanny hoorde, is fout. De maker van het geluid schept duidelijkheid

Het heeft maar een dag geduurd, maar we lijken al een eeuwigheid ruzie te maken over of we in een geluidsfragment dat op het internet circuleert nu Yanny dan wel Laurel horen. Er werd vurig over gediscussieerd en om te voorkomen dat er gezinnen uit elkaar gerukt worden door de discussie, heeft de maker van het geluidsfragment nu de waarheid onthuld.

De ene is heel zeker dat hij ‘Yanny’ hoort in het virale geluidsfragment, voor de ander is er geen twijfel mogelijk dat het ‘Laurel’ is. Het ging zelfs zover dat enkele wetenschappers hun licht lieten schijnen over waarom iedereen iets anders lijkt te horen in het geluid.

De New York Times wist met een sterk staaltje onderzoeksjournalistiek de maker van het verdeling zaaiende geluidsfragment op te sporen. De jongeman heet Roland Szabo en is achttien jaar oud. Hij bevestigde dat het woord in het geluidsfragment officieel ‘Laurel’ is.

Hij verklaarde dat hij de uitspraak van ‘Laurel’ had opgenomen van de website Vocabulary.com, recht van de speakers van zijn computer, wat de slechte kwaliteit van het fragment verklaart.