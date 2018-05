De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft donderdag het eerste geval van ebola in stedelijk gebied in Congo aangekondigd. Tot nu toe werden enkel in landelijk gebied ebolabesmettingen vastgesteld.

“Er is een nieuw geval van ebola bevestigd in Wangata, een district in de stad Mbandaka”, meldt de WHO. “De stad telt bijna 1,2 miljoen inwoners, en ligt in de Evenaarsprovincie in het noordwesten van Congo.”

De Wereldgezondheidsorganisatie toont zich bezorgd: “Het feit dat er ebola is vastgesteld in verstedelijkt gebied is een reden tot ongerustheid. De WHO en zijn partners werken samen om snel alle contacten van de besmette persoon in Mbandaka te zoeken”, zegt Matshidiso Moeti, regionaal WHO-directeur voor Afrika.

De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen dat de huidige uitbraak zich zal uitbreiden naar Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De organisatie stuurt een dertigtal experten, om samen met het ministerie van Volksgezondheid en andere partners toe te zien op de situatie in Mbandaka.

Nieuwe fase

De Congolese autoriteiten riepen op 8 mei een ebola-epidemie uit in het noordwesten van Congo. Er zouden nu 44 ebolabesmettingen zijn, waarvan er drie bevestigd zijn.

“We komen nu in een nieuwe fase van de epidemie, die nu drie gezondheidsregio’s omvat, waaronder een stedelijke”, zegt minister van Volksgezondheid Oly Ilunga Kalenga in een mededeling.

De Verenigde Naties proberen ondertussen het hoofd te bieden aan de epidemie. Woensdag kwamen meer dan 5.000 ebolavaccins aan in Congo. De vaccins zijn dezelfde die in 2015 veilig en effectief bleken te zijn toen ze toegediend werden aan meer dan 7.500 mensen in Guinee. Dat land was toen samen met Liberia en Sierra Leone het centrum van de ebola-uitbraak in West-Afrika, die het leven koste aan meer dan 11.000 mensen.