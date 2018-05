“Elton John gaat optreden en de Queen is boos”: de laatste geruchten over het huwelijk van Harry en Meghan

Met nog twee dagen op de teller tot aan de grote dag van de Britse prins Harry en Meghan Markle, duiken er nog allerlei (hardnekkige) geruchten op. Zo zou sir Elton John optreden op het huwelijksfeest, staat tennisster Serena Williams op de gastenlijst en is de Queen heel boos op de familie van de bruid.

De Britse zanger Elton John, die binnenkort stopt met touren, heeft in februari een paar concerten in Las Vegas afgezegd die dit weekend zouden plaatsvinden. De reden? “Een conflict in de agenda”. De wereldpers is ervan overtuigd dat het alles te maken heeft met het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Eerder werd al bevestigd dat hij uitgenodigd was, maar nu lijkt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ dankzij enkele bronnen behoorlijk zeker te zijn dat de zanger ook zal optreden tijdens de plechtigheid. Of het in de kerk zal zijn of tijdens een van de koninklijke recepties, is onduidelijk.

Elton John in 1997 tijdens de begrafenisplechtigheid van prinses Diana Foto: Photo News

Na 21 jaar

Als het hardnekkige gerucht klopt, dan zal het 21 jaar geleden zijn dat Elton John publiekelijk optrad voor de koninklijke familie. De laatste keer dateert van in 1997, toen hij tijdens de begrafenis van prinses Diana ‘Candle in the Wind’ bracht. Sinds de haar dood is de zanger goed bevriend met prins Harry en prins William. Op het huwelijk van die laatste was hij ook een van de genodigden, maar kroop hij niet achter de microfoon. Verder drukt TMZ de geruchten dat de Spice Girls zouden optreden de kop in. “Noch Harry en Meghan noch het paleis heeft hen gevraagd. Er vonden de laatste weken ook geen repetities plaats”, staat er te lezen.

Boezemvriendin Serena

Verder wordt gefluisterd dat tennisster Serena Williams zeker uitgenodigd is op het huwelijk. Zij en Meghan Markle zijn vriendinnen sinds 2010, toen ze elkaar leerden kennen tijdens de Super Bowl. In de loop der jaren werden ze heel close met elkaar. In een eerder interview was de topatlete vol lof over de aanstaande bruid. “Ze heeft een schitterende persoonlijkheid”, klonk het in Vanity Fair. Markle deed ook haar deel en voorspelde dat Williams “een fantastische moeder zou zijn” in Vogue.

Foto: Photo News

Misnoegde familie

Wie zeker niet naar het huwelijk komt is Samantha Markle, de halfzus van Meghan die momenteel met een gebroken knie en enkel zit. De vrouw die de toekomstige royal al vaak door het slijk haalde, heeft het ook net voor het huwelijk niet kunnen laten om de aandacht naar zich toe te trekken. In de nieuwste aflevering van de ‘soap’ klaagt ze dat Kensington Palace geen financiële steun heeft geboden nadat vader Thomas Markle in het ziekenhuis bekwam van een hartaanval. “Ik moest na de operatie geld overschrijven zodat hij kon overleven”, raast ze in The Sun. Ze treedt haar broer bij in de aanval op het paleis. Die schreef eerder een klachtenbrief om duidelijk te maken dat ze hulp nodig hadden en riep prins Harry op om de boel af te blazen. Haar herstellende vader is ook niet zuiver op de graat omdat hij foto’s van zijn dochter voor grof geld verkocht aan de pers.

Foto: Photo News

Een boze Queen

Intussen zou al het geschreeuw om aandacht niet in goede aarde vallen bij de kranige Queen. “Lord Chamberlain, Hare Majesteit en de hertog van Edinburg (prins Philip) zijn erg boos op Meghan’s vader door het paparazzi-schandaal en de annulatie voor het huwelijk”, vertelt een bron aan The Daily Express. “Ze zullen later met hem praten over het koninklijk protocol.” Daarnaast maken de Queen en co zich ook zorgen om de vader van Meghan wegens die foto’s. Dit nieuws komt voort uit de berichten dat prins Harry de schuld op zich neemt voor wat er is gebeurd”, staat er dan weer in The Daily Mail. Intussen is het zeker dat vader Thomas Markle niet aanwezig zal zijn op de grote dag van Meghan en Harry. Dat heeft de brunette zelf gezegd in een tweet op het account van Kensington Palace. "Helaas zal mijn vader niet aanwezig zijn op ons huwelijk. Ik heb altijd voor hem gezorg en hoop dat hij de ruimte krijgt om zich te focussen op zijn gezondheid. Ik wil graag iedereen bedanken voor hun steun. Weet dat Harry en ik er enorm naar uitkijken om onze bijzondere dag met jullie te delen zaterdag." Voor die dag wordt alles in gereedheid gebracht. Woensdag repeteerde het koos al voor de mis in de St. George Chapel.

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 mei 2018