Instagramster deelt “foto met vier Photoshop-ingrepen”: zie jij de verschillen?

Ze heeft meer dan anderhalf miljoen volgers op Instagram, en om te tonen dat niets is zoals het eruitziet op het platform, deelde de jonge beautyblogger twee keer dezelfde foto. Eén keer mét aanpassingen, en één keer zonder. Ze legde daarbij ook precies uit wat ze nu net veranderde, maar zie jij het ook zonder haar uitleg?

De Australische Lauren Curtis heeft veel lof geoogst onder haar volgers vanwege de transparantie die ze met de twee foto’s wilde bevorderen. “Natuurlijk waren geen van deze aanpassingen nodig en ik ben er zeker van dat velen onder jullie de originele foto zouden verkiezen, maar ik hou echt van het proces. Ik heb fotografie gestudeerd en het bewerken was altijd mijn favoriete bezigheid, daarom doe ik het.”

Een bericht gedeeld door Lauren Curtis (@lozcurtis) op 14 Mei 2018 om 2:24 (PDT)

Lauren gaat ook meteen over tot een precieze uitleg over wat ze nu juist veranderd heeft aan de foto. “Naast de overduidelijke aanpassing van de kleuren, wat de afbeelding heeft opgewarmd en mijn kleurtje verbeterd heeft, heb ik ook het wit van mijn ogen weer witter gemaakt. Dat was namelijk geel geworden omdat ik de foto warmer gemaakt had. Daarna heb ik de lelijke zelfbruiner op mijn hand weggewerkt.

Als laatste schreef ze ook nog dat ze haar benen er zachter heeft doen uitzien omdat ze het koud had en “dat mijn benen vlekkerig maakt.”

Haar volgers reageerden heel positief op haar openheid: “Ze is natuurlijk prachtig in beide foto’s, maar dit is eigenlijk echt heel interessant”, schreef iemand. Een ander heeft dan weer een echte aha-erlebnis gehad: “Ik had nooit verwacht dat het witter maken van het wit van je ogen zo’n verschil zou maken. Nu moet ik dat ook doen!”