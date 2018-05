Parket Brugge gaat in beroep tegen straffen veroordeelden Kasteelmoord

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, heeft vandaag beroep aangetekend tegen de straffen van de veroordeelden. Het proces zou zo opnieuw moeten gedaan worden, meldt VTM Nieuws.

André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (41) werden respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld, maar daar gaat het Openbare Ministerie dus niet mee akkoord. Dat zou betekenen dat er niet alleen een nieuw proces komt met André Gyselbrecht en Evert De Clercq, die eerder al zelf beroep aantekenden, maar ook met Pierre Serry en Roy Larmit, die dat niet deden.

André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) werden op 18 april schuldig bevonden aan de moord op Stijn Saelens. De Brugse correctionele rechtbank velde een duidelijk en streng vonnis: hoofdverdachte Gyselbrecht kreeg 27 jaar cel - dat is minder dan de gevraagde maximumstraf van 30 jaar -, Serry krijgt 21 jaar cel, de Clercq 27 jaar en Franciscus Larmit krijgt 15 jaar. Enkel bij die laatste werd rekening gehouden met meerdere verzachtende omstandigheden. Met deze uitspraak viel na meer dan 13 maanden het doek over het proces rond de Kasteelmoord. Of zo leek het toch. Nu het parket in beroep gaat tegen de straffen van de veroordeelden, krijgt het vonnis van de rechtbank toch nog een staartje.