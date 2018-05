Bestuurder kritiek na zware aanrijding tussen twee vrachtwagens

Laakdal - Op de Nieuwe Baan in Laakdal, vlakbij de oprit Antwerpen van de E313 in Geel-Oost, gebeurde vanochtend rond 5 uur een zwaar verkeersongeval. Twee vrachtwagens reden er op elkaar in. Een Beringse trucker raakte daarbij lichtgewond.

Wellicht negeerde één van de bestuurders het rode licht. Eén van de voertuigen kwam in de gracht terecht. De bestuurder van die truck kon op eigen kracht uit zijn cabine klauteren. De 34-jarige man uit Beringen liep lichte verwondingen op.

De bestuurder van de tweede vrachtwagen was erger aan toe. Hij werd door de brandweer uit zijn vernielde cabine gehaald en in kritieke overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een man van 60 uit Ravels. De ravage was groot. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder.