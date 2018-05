Charles Michel dient Bart De Wever van antwoord: “EU is meer dan een verdrag”

“De Europese Unie is veel meer dan een verdrag. Het gaat om fundamentele waarden en maakt deel uit van onze identiteit.” Premier Charles Michel is het duidelijk niet eens met de analyse van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat “de EU slechts een verdrag is”.

In een opgemerkt opiniestuk werkte De Wever woensdag zijn visie op de Europese Unie uit. Die zal volgens hem nooit “een Europese natie” worden. “Omdat ze de combinatie is van vele verschillende naties, met verschillende culturen en politieke tradities. ‘Meer Europa’ is niet de oplossing voor alles; een one-size-fits-allbeleid kan nooit werken voor de talloze volkeren.” Om af te sluiten met: “De EU is slechts een verdrag. Europa is niet uitgevonden na de Tweede Wereldoorlog, het heeft een lange en uitgebreide geschiedenis.”

Premier Michel is het met die analyse niet eens, maakte hij donderdag duidelijk in Sofia, waar hij deelneemt aan de top van de EU en de landen van de Westelijke Balkan. “De strijd tegen terrorisme, de beveiliging van onze grenzen: ik zie niet in wat we zouden doen zonder de EU. Ze is veel meer dan een verdrag. Het gaat om fundamentele waarden en maakt deel uit van onze identiteit. De neutraliteit van de staat, het respect voor vrouwen en mannen... zijn maar een paar voorbeelden die aantonen dat de EU om fundamentele waarden gaat.”

“De Europese Unie is een gedeelde geschiedenis, maar ook een gedeelde toekomst. Voor mij is het veel meer dan enkel een papiertje of een verdrag. Voor de veiligheid van België, voor onze sociaal-economische ontwikkeling, voor de beveiliging van de Europese grenzen hebben we een efficiënte Europese Unie nodig.”