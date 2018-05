Zwitserse Arbonia neemt Dilsens familiebedrijf Vasco Group over

Het hoofdkantoor van Vasco Groèup in Dilsen-Stokkem. Foto: rr

Brussel - Het Belgische familiebedrijf Vasco Group, opgericht door industrieel en voormalig KRC Genk-voorzitter Jos Vaessen, wordt overgenomen door de Arbonia-groep, een Zwitserse totaalleverancier voor de bouw. Dat meldt Vasco donderdagochtend zonder financiële details vrij te geven. Vasco fabriceert design- en badkamerradiatoren en telt ruim 600 medewerkers in vier sites in Dilsen-Stokkem, Zedelgem, Tubbergen (Nederland) en Legnica (Polen), goed voor een jaaromzet van ongeveer 90 miljoen euro.

De afzetmarkten van de divisie Verwarming, Ventilatie- en Klimaattechniek (VVK) van Arbonia vullen de bestaande markten van Vasco Group grotendeels aan, klinkt het.

Vasco Group wordt organisatorisch binnen Arbonia’s VVK-divisie geïntegreerd, waarbij een verdere zelfstandige marktbewerking met de bestaande merken van Vasco Group en Arbonia-groep gehandhaafd zal blijven. De contracten van alle medewerkers worden door Arbonia overgenomen.

Arbonia-groep realiseerde in 2017 een omzet van 1,3 miljard Zwitserse frank (1,1 miljard euro) en heeft in totaal ongeveer 7.600 medewerkers in dienst.