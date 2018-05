Zelfs president mengt zich in strijd om populaire spits ondanks cocaïne-verhaal toch nog op WK te krijgen

De Peruviaanse regering gaat Paolo Guerrero helpen om te proberen zijn schorsing ongedaan te maken. De aanvoerder van de nationale voetbalploeg hoorde begin deze week dat het Internationaal Sporttribunaal TAS zijn schorsing vanwege cocaïnegebruik heeft verlengd tot veertien maanden. Guerrero, die onlangs zijn rentree maakte op het veld nadat zijn oorspronkelijke schorsing van zes maanden was afgelopen, mist daardoor het WK.

“Deze schorsing is buitenproportioneel en oneerlijk”, zei president Martin Vizcarra van Peru. “Onze minister van Buitenlandse Zaken en ambassadeur willen Paolo helpen in zijn juridische strijd.”

Een maand voor de start van het WK rekent bondscoach Ricardo Gareca niet meer op Guerrero. Gareca maakte woensdag een selectie van 24 spelers bekend, zonder de 34-jarige spits van Flamengo. De bondscoach moet nog één speler laten afvallen voor het toernooi. “Paolo is een geweldige voetballer, een idool”, zei Gareca. “Maar het leven gaat door en wij moeten ons land zo goed mogelijk vertegenwoordigen in Rusland.”

Paolo Guerrero is immens populair in Peru, dat bleek nogmaals toen hij landde in de luchthaven van Callao:

