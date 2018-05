Niet vrouwen, maar mannen verliezen als eerste zin in seks

In tegenstelling tot het clichébeeld zijn het niet vrouwen, maar juist mannen die als eerste hun sex drive verliezen in lange relaties. Dat blijkt uit een nieuw seksonderzoek.

“Ik ben moe” of “ik heb hoofdpijn”. Het zijn voorbeelden van uitgekauwde stereotype zinnen waarmee een vrouw haar vriend afwimpelt, als die nog spannende plannen heeft. Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Kentucky (VS) blijkt echter dat dat beeld bijgesteld moet worden. Het zijn namelijk mannen die als eerste de zin in seks verliezen in langdurige relaties.

Dat komt onder meer door onzekerheid en frustraties over het verlies van hun fysieke gesteldheid en prestaties. Andere belangrijke factoren zijn zich ongelukkig gevoelen, angst om hun vrijheid te verliezen, een saai seksleven en verlies van interesse na het huwelijk of het krijgen van kinderen.

Beide complex

“We gaan ervan uit dat het libido van mannen altijd hoog is en simpel, zoals een aan- en uitknop. En dat het verlangen van vrouwen ingewikkeld is als een schakelpaneel”, zegt hoofdonderzoeker Kristen Mark in de New York Post. Dat blijkt dus niet het geval. “Ze zijn beide complex.”

Seksexpert Michael Perelman voegt eraan toe dat er een verband is tussen het verlies van sex drive en stress en angst: “Mannen die niet graag doen waar ze niet goed in zijn, gaan dat na verloop van tijd vermijden omdat ze zich schamen.”

Mark raadt mannen die minder zin in seks hebben aan om hun partners het voortouw te laten nemen.