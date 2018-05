“Flip-flopperij van N-VA in energiedossier moet stoppen”

Brussel -

CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne is niet te spreken over de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever over de kernuitstap. Die laatste plaatste woensdag opnieuw twijfels bij de uitstap. Bothuyne is niet mals voor De Wever. “Gebrekkige dossierkennis? Aandelen bij nucleaire exploitant? Of gewoon onzekerheid zaaien om politieke zieltjes te winnen? Wat het ook is, de flip-flopperij van de vrienden van N-VA in het energiedossier moet stoppen. Dit is nefast voor investeringszekerheid & energiefactuur”, zo tweet het Vlaams parlementslid donderdagochtend.