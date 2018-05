Te weinig concurrentie voor vakantieparken, crematoria en baksteenproducenten

Het Prijzenobservatorium van de FOD Economie stelt vast dat er te weinig concurrentie is voor vakantieparken, crematoria en baksteenproducenten. Dat blijkt uit een nieuwe studie waar De Standaard donderdag over schrijft.

In de studie detecteert het Prijzenobservatorium sectoren waar de marktwerking mogelijk hapert. Daarvoor ging het onder meer na hoeveel bedrijven er actief zijn en hoe winstgevend ze zijn.

Daaruit blijkt dat er in de dienstensector weinig concurrentie is voor vakantieparken, telefonie via de vaste lijn, crematoria, de scheepvaart en goederenvervoer. In de industrie is de concurrentie beperkt bij de productie van gas, margarine en bakstenen.

Dat betekent niet dat bedrijven in die sectoren de concurrentie moedwillig belemmeren, door bijvoorbeeld prijsafspraken te maken. Maar voor de concurrentiewaakhond BMA en het Prijzen­observatorium biedt de studie wel inspiratie.

“Dit jaar willen we de vakantieparken grondiger onderzoeken”, zegt Peter Van Herre­weghe van het Prijzenobservatorium. Ook de vastgoedmakelaars kunnen een onderzoek verwachten. In de studie komen ze weliswaar niet voor, maar het Prijzenobservatorium wil onderzoeken of het beroep niet te sterk afgeschermd wordt.