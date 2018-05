Antwerpse vrienden komen om tijdens oefenvlucht: “Vliegen was zijn passie”

In het Spaanse La Seu d’Urgell – aan de voet van de Pyreneeën, vlak bij de grens met Andorra – zijn twee ­mannen afkomstig van Antwerpen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Joseph Georges Gilman (73) uit Kapellen en Philippe Gutwirth (64) uit Berchem woonden al jaren in Andorra. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. “Vliegen was zijn passie”, vertelt Ron Paolo ­Gilman, de zoon van de piloot.