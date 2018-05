‘Temptation’ Mezdi werkt aan muziekcarrière met oude bekende uit ‘reality tv-land’

Mezdi verloor dan wel zijn vriendin Daniëlle door hun deelname aan ‘Temptation Island’, maar hij timmert aan de weg om er een muziekcarrière aan over te houden. Dat doet de welbespraakte Nederlander niet in zijn eentje, maar met een oude bekende uit ‘reality tv-land’: Matsoe Matsoe, die furore maakte in het Nederlandse zon-, zee- en zuipprogramma ‘Oh Oh Cherso’.