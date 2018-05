Een openhartige Ann Van Elsen heeft woensdagavond in ‘Gert Late Night’ getuigd over de scheiding van haar ouders en later haar eigen breuk met Gunter Van Handenhoven. “Ik voelde mij bijna schuldig dat ik mijn dochter op de wereld had gezet. Dat ik haar niet twee ouders heb kunnen geven”, vertelde ze met tranen in de ogen aan James Cooke.