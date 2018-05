Mercedes F1-piloot zat bijna 'door zijn banden'

Volgens het Mercedes F1 team scheelde het niet veel of Valtteri Bottas was tegen het slot van de GP van Spanje in zware problemen gekomen omdat hij bijna door zijn banden zat.

"We moeten toegeven dat we echt op de limiet zaten," blikt James Vowles, hoofd strategie van Mercedes, tijdens een video terug op de Spaanse GP. "Indien de race één of twee ronden langer had geduurd dan zouden we grote problemen gehad hebben."

Doordat Valtteri Bottas reeds in ronde 19 zijn pitstop afwerkte, dit om te proberen Kimi Raikkonen te verschalken, moest Bottas maar liefst 47 ronden afwerken op zijn setje medium-banden. In tegenstelling tot Sebastian Vettel zocht Bottas niet de pits op voor een extra bandenwissel tijdens de virtuele safety car.

Vettel liet nadien weten dat het voor hem onmogelijk zou geweest zijn om op het setje banden gewoon de finish te halen. Uit de strategische terugblik van Mercedes blijkt nu dus dat ook Valtteri Bottas maar met veel moeite de finish wist te halen.

"Op basis van alle data waarover we beschikten gingen we er van uit dat de kans zeer groot was dat Vettel een pitstop zou maken," aldus Vowles. "De kans was extreem klein dat er iets anders zou gebeurd zijn indien wij een tweede pitstop maakten."

Volgens Bottas werd er in overweging genomen om buiten te blijven in plaats van gewoon achter Vettel en Red Bull te blijven en lager dan de tweede plaats te finishen, wat duidelijk het potentieel van de wagen was. Door buiten te blijven kwam Bottas op de tweede plaats te liggen maar werden zijn banden tot het uiterste gepusht.

"De laatste ronden van de race waren zeer, zeer intens. We wisten dat de band links vooraan zo goed als geen rubber meer zou hebben."

Vowles gaf toe dat Bottas onder serieuze druk van Verstappen stond, die op nieuwere banden reed. Om alsnog de levensduur van zijn banden te verlengen moest de Fin op sommige stukken van het circuit inhouden, dit om de bandenslijtage toch enigszins te beperken.

"Het was een zeer, zeer delicate balans die we moesten opzoeken. Ik kan alleen maar onderstrepen dat Valtteri het onder die moeilijke omstandigheden schitterend heeft gedaan," besloot Vowles.

