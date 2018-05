Luxemburgs staatssecretaris wordt onwel in parlement en overlijdt

In Luxemburg is de staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur, Camille Gira, woensdagavond overleden. Tijdens een debat in het parlement werd de 59-jarige politicus van De Groenen onwel, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar bezweek hij enkele uren later aan hartfalen.

Woensdagnamiddag was Gira de Kamer van Afgevaardigden aan het toespreken toen hij zich tot de voorzitter wendde en zei dat hij zich niet goed voelde. Enkele seconden later stortte hij in. De staatssecretaris werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis en de zitting in het parlement werd opgeschort.

Gira, geboren in de hoofdstad Luxemburg, is een voormalige luchtverkeersleider. In 1990 schopte hij het tot burgemeester van de gemeente Beckerich en in 1994 raakte hij voor het eerst verkozen in het parlement voor De Groenen (Déi Gréng). Sinds 2013 was hij staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur in de regering van premier Xavier Bettel.