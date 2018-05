Stoffel Vandoorne na bandentest voor Pirelli: "Nieuwe wagen is duidelijk een stap vooruit"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne testte gisteren op het Circuit de Barcelona-Catalunya met de McLaren F1-bolide voor bandenleverancier Pirelli. Vandoorne sprak van een leerrijke test.

"Het was een goede dag, we reden in een korte periode heel wat ronden. Ik testte voor Pirelli om de banden te ontwikkelen maar het was ook goed voor mij om terug in de wagen te zitten en enkele veranderingen te ondergaan zonder dat de afstelling van de wagen veranderde. Dat was zeker en vast een goede oefening."

Voor de 'blinde' bandentest nam Vandoorne plaats in de oudere specificatie van zijn McLaren MCL33, de versie waarop het pakket met updates dat tijdens het voorbije raceweekend in Spanje werd geïntroduceerd nog niet zat. Nog geen nieuwe neus en voorvleugel dus maar desondanks was het voor Vandoorne een leerrijke test.

"De testdag was zeer waardevol omdat ik een beetje het verschil tussen onze twee pakketten kon aanvoelen. Ik switchte immers naar de oudere specificatie van onze wagen. Daardoor kon ik nog eens extra aanvoelen hoe de nieuwe specificatie allerlei verbeteringen heeft op het vlak van performance."

"Onze upgrades hebben gebracht wat we ervan verwacht hadden en ik voel echt de stap vooruit die we ermee gezet hebben," besloot Vandoorne.

