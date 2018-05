“Voor niemand bang zijn”

De Belgische U17 staan vanmiddag voor een afspraak met de geschiedenis. Op het EK in Engeland spelen ze om 14 uur tegen Italië voor een plaats in de finale. Na twee halve finales als eindstation zou het de eerste keer zijn in de geschiedenis dat de jonge Duivels in dat huzarenstukje slagen. “De uitschakeling van Spanje heeft ons een boost gegeven”, blikt de Tongerse spits Jamie Yayi Mpie vol vertrouwen vooruit.