Hasselaars vieren derde promotie in acht seizoenen

Torpedo Hasselt heeft zijn reputatie van liftploeg weer alle eer aangedaan. De ploeg van coach Alain Hermans vierde gisteravond de promotie naar eerste provinciale, dankzij een 1-2-zege tegen Schoonbeek-Beverst. Voor Torpedo is het naast drie degradaties nu al de derde promotie in negen seizoenen. “Maar van dat etiket van liftploeg willen we nu af”, reageerde sportief verantwoordelijke Jeroen Melotte.