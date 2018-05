Niet Boorsem Sport, dat de heenmatch nochtans met 0-1 gewonnen had, maar wel Heers VV speelt volgend seizoen in tweede provinciale. De Zuid-Limburgers wonnen gisteravond de terugmatch van de eindrondefinale immers met 0-1 en toonden zich daarna het koelbloedigst in de strafschoppenserie. Luk Meuwis trapte de beslissende elfmeter binnen.