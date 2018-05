Maasland NO promoveert naar tweede provinciale. Na een 0-0-gelijkspel in de finale tegen Diepenbeek moesten penalty’s gisteravond beslissen over de promotie. De zenuwen gierden door de kelen, liefst acht penalty’s op rij werden gemist! Maar uiteindelijk was de fusieclub - in haar vierde bestaansjaar - dus toch aan het feest.