Christopher Mivis heeft een druk voorjaar achter de rug. Door zijn ranking op de Challenge Tour kon hij in best wat European Tour-wedstrijden starten. Vorige week was hij op Sicilië in de Rocco Forte Open actief. Niet meteen een voltreffer, want hij miste er nipt de cut. Ook al omdat zijn slagwapens bij de heenvlucht zoek waren geraakt.