Zondag in Anderlecht (en eventueel de zondag nadien tegen Zulte Waregem of Lokeren) staan er voor KRC Genk enkele potentiële miljoenen op het spel. Kwalificatie voor de Europa League kan de club immers een aardige duit opleveren en helpen om het jaarlijks structureel verlies te counteren. Voorwaarde is wel dat de poulefase bereikt wordt. Een overzicht.