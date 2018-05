Bocholt/ShanghaiShanghai, en heel China bij uitbreiding, noemt Wim Ceyssens een speeltuin voor hem als industrieel ingenieur. “Ook al is het de afgelopen twee jaar wat minder, hier blijven ze aan een hoog tempo fabrieken bouwen. Indrukwekkend. Ongelooflijk hoeveel investeringen er hier in de laatste 25 jaar zijn gedaan. In België krijg je nauwelijks kansen om aan bedrijven van zo’n omvang mee te werken.” Ondanks dat hij na 18 jaar nog niet uitgespeeld is, klinkt de lokroep van zijn Bocholtse thuis steeds luider. Zeker nu zijn oudste zoon Luka binnen enkele maanden Shanghai inruilt voor een plek aan de Leuvense universiteit. “Bij het afscheid ga ik huilen.”