BRUSSEL Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ligt opnieuw onder vuur in het dossier rond de vervanging van de F-16’s. Oppositiepartij sp.a haalde gisteren in de Kamercommissie Defensie een e-mail van 18 september 2017 boven die mede gericht was aan Vandeput en waarin een hooggeplaatste officier zou melden dat “de verlenging van de levensduur van de F-16 perfect mogelijk is.” Vandeput ontkent de mail gekregen te hebben.