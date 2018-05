Boos Quick-Step verkiest Noorse boven Belgische koers: “We willen met respect behandeld worden”

Berchem - Met Lotto Soudal komt slechts één van de twee Belgische WorldTeams aan de start van de 88e Baloise Belgium Tour (2.BC). Quick-Step Floors vaardigt geen team af naar de Belgische rittenkoers. Het team geeft volgende week de voorkeur aan de Tour des Fjords (2.BC) in Noorwegen.

“Wij starten niet met de ploeg omdat we nu eenmaal met respect behandeld willen worden. Het startgeld dat we kregen in de Baloise Belgium Tour was ondermaats”, verklaart manager Patrick Lefevere. “Wij zijn geen continentale ploeg, maar een WorldTeam. In Noorwegen kregen wij het tienvoudige van wat er ons aangeboden werd in de BBT. Vandaar onze keuze om in deze periode met een ploeg in de Giro, de Ronde van Californië en de Tour des Fjords aan de slag te gaan en de rittenkoers in België niet in ons programma op te nemen.

Jens Keukeleire. Foto: Photo News

Drie WorldTour-ploegen

De organisatoren van de Baloise Belgium Tour konden dit jaar slechts drie WorldTeams naar hun wedstrijd lokken. Alleen Lotto Soudal, Katusha Alpecin en Astana staan volgende week woensdag aan de start in Buggenhout. Naast het trio WorldTeams tekenen elf professioneel continentale ploegen en zes continentale teams, met daaronder de Belgische selectie, present. Lotto Soudal heeft met Jens Keukeleire de winnaar van vorig jaar op de voorlopige deelnemerslijst staan.

De concurrentie met koersen als de Ronde van California, de Tour des Fjords en de Giro is dus ook de Baloise Belgium Tour niet vreemd. “De Baloise Belgium Tour zal met het huidige deelnemersveld een heel open wedstrijd worden”, stelt Nick Van Den Bosch van organisator Golazo. “In Buggenhout komt een jong en erg ambitieus peloton aan de start. De etappes werden bewust niet te lang gemaakt. De afstanden schommelen, met uitzondering van de individuele tijdrit natuurlijk, tussen de 150 en 170 kilometer. Wij menen dat iets kortere ritten garant kunnen staan voor nog meer spektakel. En we behouden natuurlijk ook onze plaatselijke ronden, waardoor de wielerliefhebbers die plaats vatten aan de finish de renners enkele keren kunnen zien. Voor de renners betekent dit bovendien dat zij de finale al eens onder de loep hebben genomen en dus weten waar er zich moeilijke of gevaarlijke situaties voor kunnen doen.”

De laatste winnaar, Jens Keukeleire, staat op de lijst bij Lotto Soudal. “En daar zijn we heel tevreden mee”, zegt Van Den Bosch. “André Greipel zit ook in de selectie van Marc Sergeant, net als onder andere Jelle Wallays en Jelle Vanendert. Voorts staan ook nog sprinters als Bryan Coquard, Timothy Dupont en Kenny Dehaes op onze deelnemerslijst. Stijn Devolder, Amaury Capiot, Pim Ligthart, Bert De Backer, Andrew Fenn en de recente winnaar van de Vierdaagse van Duinkerke, Dimitri Claeys, zijn er ook bij. Ik reken dan ook op een spannende strijd.”

De organisatoren behouden ook de “Gouden Kilometer”. Dat is een strook van 1000 meter, die zich steevast situeert in de laatste 20 of 30 kilometer van de etappe. Daarin liggen drie tussensprints met telkens 3, 2 en 1 seconde bonificatie.

De deelnemende ploegen:

WorldTour: Lotto Soudal, Katusha Alpecin, Astana

Professioneel continentale teams: Veranda’s Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert, Cofidis, Sport Vlaanderen-Baloise, Roompot-Nederlandse Loterij, WB-Aqua Protect-Veranclassic, Vital Concept, Aqua Blue Sport, Bardiani-CSF, Burgos-BH, Fortuneo-Samsic

Continentale ploegen: Nationale selectie België, Telenet-Fidea Lions, Sovac-Natura4ever, Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, Cibel-Cebon, Tarteletto-Isorex-Superano Ham

Bekijk hier het rittenschema van de Baloise Belgium Tour!