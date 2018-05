88e editie Baloise Belgium Tour start volgende week in Buggenhout

Berchem - In de gebouwen van hoofdsponsor Baloise werd woensdagavond de Baloise Belgium Tour (cat. 2.BC) voorgesteld. De 88e Ronde van België wordt woensdag 23 mei op gang geschoten in Buggenhout. De dag voordien is daar ook de traditionele ploegvoorstelling. De ontknoping van de wedstrijd volgt zondag 27 mei in Tongeren.

De sprinters komen aan hun trekken tijdens de eerste, tweede en vijfde rit. De tijdritspecialisten kunnen vrijdag in Bornem hun hart ophalen, de klimmers worden zaterdag in en rond Wanze op hun wenken bediend.

De openingsetappe, met start en aankomst in het Oost-Vlaamse Buggenhout, is 178,8 kilometer lang en doet Lebbeke, Londerzeel, Mechtem, Opwijk en Dendermonde aan, voordat er na 50 kilometer koers een eerste passage is aan de aankomst op de Provinciale baan. Daarna trekt men drie lussen via Sint-Amands, Steenhuffel, Merchtem, Opwijk en Lebbeke.

Daags nadien gaat het vanuit Lochristi naar de kust. Dat met passages in Wachtebeke, Zelzate, Assende, Kaprijke, Eeklo, Maldegem, Damme en Knokke-Heist. Daar ligt op de Wandelaar de aankomst, na twee plaatselijke ronden van elk 19,4 kilometer.

Vrijdag 18 mei worden de tijdritfietsen van stal gehaald. De renners krijgen in Bornem 10,6 kilometer af te werken op een vlak parcours met veel rechte stroken.

De klimmers komen zaterdag aan hun trekken met de etappe met start en aankomst in het Waalse Wanze. De eerste helling, die van de Côte de Famelette, volgt al na 1 kilometer koers. Daarna komen nog de Thier Philippart (21 km), Thier du Moulin (25 km), Muur van Hoei (35 km), Côte De Ereffe (48 km), Chemin du Comte (59 km), Côte de Famelette (76 km), Thier Philippart (95 km), Thier du Moulin (100 km), Muur van Hoei (110 km), Côte de Ereffe (125 km) en de Chemin de Comte (134 km). Na die laatste helling is het nog 10 kilometer naar de finish in Wanze.

De Baloise Belgium Tour wordt op zondag 27 mei afgesloten met een 166 kilometer vlakke etappe tussen Landen en Tongeren.

Vorig jaar won Jens Keukeleire, met zes seconden voorsprong op de Fransman Remi Cavagna en elf op de Duitser Tony Martin, die van 2012 tot 2014 drie keer op rij won en zo alleen recordhouder werd.

De ritten:

Woensdag 23 mei: Buggenhout-Buggenhout (178,8 km)

Donderdag 24 mei: Lochristi-Knokke Heist (162,1 km)

Vrijdag 25 mei: Individuele tijdrit in Bornem (10,6 km)

Zaterdag 26 mei: Wanze-Wanze (151,4 km)

Zondag 27 mei: Landen-Tongeren (157,7 km)

Laatste 20 winnaars:

2017: Jens Keukeleire

2016: Dries Devenyns

2015: Greg Van Avermaet

2014: Tony Martin (Dui)

2013: Tony Martin (Dui)

2012: Tony Martin (Dui)

2011: Philippe Gilbert

2010: Stijn Devolder

2009: Lars Boom (Ned)

2008: Stijn Devolder

2007: Vladimir Gusev (Rus)

2006: Maarten Tjallingii (Ned)

2005: Tom Boonen

2004: Sylvain Chavanel (Fra)

2003: Michael Rogers (Aus)

2002: Bart Voskamp (Ned)

1990: Frans Maassen (Ned)

1989: Sean Yates (GBr)

1988: Frans Maassen (Ned)

1986: Nico Emonds